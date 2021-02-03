Ваша «страна огромная» давно развалилась, что вы здесь забыли — в Раде ответили ОПЗЖ

https://racurs.ua/n149887-vasha-strana-ogromnaya-davno-razvalilas-chto-vy-zdes-zabyli-v-rade-otvetili-opzj.html

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На выступление в Верховной Раде нардепа от пророссийской ОПЗЖ Вадима Рабиновича, который комментируя решение о блокировании трех телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, перешел на русский язык и под возгласы «ганьба» заявил, что «фашизм не пройдет, а вы все погибнете» и «вставай, страна огромная», отреагировала нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская.

Хочу спросить у фракции, которая первой здесь выступала (ОПЗЖ — ред.). Ваша «страна огромная» давным давно в 1991 году развалилась, что вы здесь делаете и что вы здесь забыли? — обратилась к ОПЗЖ в Раде Бобровская.

Парламентарии встретили аплодисментами слова депутата. Ранее в своем выступлении Рабинович также вспомнил об одесском активисте Сергее Стерненко, на которого в 2018 году было совершено несколько нападений в Одессе (обороняясь, Стерненко нанес одному из двух злоумышленников смертельное ранение). По словам Рабиновича, активиста у Владимира Зеленского «определили на роль главы группы патриотов, которые будут убивать журналистов».

Сопредседатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нападений на гражданских активистов в ответ заявила Рабиновичу:

Вам здесь не Российская Федерация и не вам определять, кто виноват, а кто не виноват (по делу Стерненка — ред.)… За этой фракцией (ОПЗЖ — ред.), пятой колонной, давно плачет уголовная ответственность. Я обращаюсь к монобольшинству с просьбой внести законопроект № 2612 о сепаратных переговорах. И, наконец-то, президенту и большинству навести порядок в том, кто имеет официальные отношения с Москвой, кто ведет переговоры по обмену пленными, кто ведет переговоры о вакцинах, чтобы здесь никакого «Спутника» (российская вакцина от коронавируса — ред.), в частности, на оккупированных территориях, не было, — резюмировала нардеп.



«Голос» ранее инициировал криминализацию сепаратных переговоров со страной-агрессором. Законопроект № 2612 предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и закон «О Службе безопасности Украины» и предусматривает заключение на 15 лет за госизмену.

Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.