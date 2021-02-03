Страны ЕС вводят ограничения по возрасту на вакцину AstraZeneca

В мире началась вакцинация от коронавируса, фото: «Украинская правда»

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Ракурс

Вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca не позволили вакцинировать пожилых людей в Швеции, Франции и Польше.

Соответствующие решения приняли регуляторные органы этих государств, сообщает издание «The Бабель».

Вакцина от AstraZeneca ранее была утверждена в Евросоюзе и разрешена для использования для всех лиц старше 18 лет, несмотря на то, что ее протестировали только на небольшой группе людей пожилого возраста.

В связи с этим страны Евросоюза начали ограничивать применение этой вакцины возрастной планкой в ​​65 лет. При этом Польша рассматривает возможность снижения этого порога до 60 или 55 лет.

По информации польских СМИ, пожилых людей в этой стране, как и раньше, будут вакцинировать препаратами Pfizer и Moderna. В Польшу вакцина AstraZeneca начнет поступать 9 февраля. Ожидается, что к концу I квартала страна получит 1,5 млн доз вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно рассказал, как в нашем государстве будет происходить вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19.