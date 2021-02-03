Країни ЄС вводять обмеження за віком на вакцину AstraZeneca

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У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: «Українська правда»
Країни ЄС вводять обмеження за віком на вакцину AstraZenecahttps://racurs.ua/ua/n149886-krayiny-ies-vvodyat-obmejennya-za-vikom-na-vakcynu-astrazeneca.htmlРакурс
Вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca не дозволили вакцинувати літніх людей у Швеції, Франції та Польщі.
Відповідні рішення ухвалили регуляторні органи цих держав, повідомляє видання «The Бабель».
Вакцина від AstraZeneca раніше була затверджена у Євросоюзі і дозволена для використання для всіх осіб, старших за 18 років, попри те, що її протестували лише на невеликій групі людей похилого віку.
У зв’язку з цим країни Євросоюзу почали обмежувати застосування цієї вакцини віковою планкою у 65 років. При цьому Польща розглядає можливість зниження цього порогу до 60 чи 55 років.
За інформацією польських ЗМІ, людей похилого віку у цій країні, як і раніше, вакцинуватимуть препаратами Pfizer і Moderna. До Польщі вакцина AstraZeneca розпочне надходити 9 лютого. Очікується, що до кінця I кварталу країна отримає 1,5 млн доз вакцини.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно розповів, як у нашій державі відбуватиметься вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19.
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