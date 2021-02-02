Як проходитиме вакцинація від коронавірусу в Україні, розповіли у МОЗ

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149825-yak-prohodytyme-vakcynaciya-vid-koronavirusu-v-ukrayini-rozpovily-u-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться орієнтовно вже 15 лютого. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в рамках ініціативи Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) COVAX, Україна отримає 8 млн доз вакцин.

Наразі відомо, що поставка 117 тис. доз прийде від Pfizer. Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу сьогодні, 2 лютого.

Повідомляється, що протягом усього лютого і до кінця другого кварталу Україна отримає ще 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцини від коронавірусу. Україна також планує попросити збільшення кількості доз вакцин, які може направити ініціатива COVAX, ще на 8 млн.

За словами Степанова, на цьому тижні МОЗ вкладе інші контракти для забезпечення вакцин до кінця 2021 року. Як заявляє очільник МОЗ, наразі Київ має контракт на 1 млн 913 тис. доз вакцини, однак компанію-виробника він не назвав. За попередніми повідомленнями, йдеться про препарат від китайської компанії Sinovac.

Чому протягом 2021 року? Тому що процес вакцинації — з одного боку, ми зацікавлені, щоб він пройшов достатньо швидко. З іншого боку, ми зацікавлені в тому, що ця вакцинація повністю відбулася поетапно згідно з затвердженим національним планом з вакцинації, — сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший етап вакцинації від коронавірусу здійснюватимуть виключно мобільні бригади медиків. Міністерство охорони здоров’я залучить 572 мобільні бригади, частина з цих бригад вже створена в Україні. Другий етап вакцинації передбачає, що людям вводитимуть вакцину у кабінетах щеплень. Загалом планується відкриття 4 тис. 250 таких кабінетів по всій країні.