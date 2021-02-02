Вакцинуватимуть українців від коронавірусу 600 мобільних бригад. Фото:

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Перший етап вакцинації від коронавірусу здійснюватимуть виключно мобільні бригади медиків.

Міністерство охорони здоров’я залучить 572 мобільні бригади, частина з цих бригад вже створена в Україні. Другий етап вакцинації передбачає, що людям вводитимуть вакцину у кабінетах щеплень. Загалом планується відкриття 4 тис. 250 таких кабінетів по всій країні. Про це 12 лютого заявив глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу.

За словами Степанова, план передбачає п’ять етапів вакцинації, оскільки існують різні категорії людей, які належать до груп ризику за професійними ознаками, медичними показами або за віком. Загальна кількість громадян, що входять до цих категорій, становить 367 тис. осіб.

На першому етапі проводитиметься вакцинація всіх медичних працівників, які працюють у лікарнях, що надають допомогу хворим на COVID-19 та входять до першої групи ризику. До другої групи ризику належать працівники лабораторних центрів, які проводять тести на захворювання. Третя група — працівники екстреної медичної допомоги включно з водіями «швидких».

У четвертій групі перебувають працівники спецзакладів — інтернатів або будинків для осіб літнього віку. Також до цієї категорії входить персонал таких закладів. До п’ятої групи належать військовослужбовці, які перебувають у зоні проведення операції ООС на Донбасі.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому 2021 року. Записатися на щеплення можна буде кількома способами: зареєструватися на сайті, записатися до сімейного лікаря або ж отримати запрошення в телефонному режимі від центру первинної медико-санітарної допомоги.