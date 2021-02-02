Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n149822-dubinskogo-oficiyno-vygnaly-z-frakciyi-sluga-narodu.html

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Нардепа Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Відповідну заяву фракції зачитав 2 лютого під час ранкового засідання парламенту спікер Ради Дмитро Разумков.

Повідомляю про виключення народного депутата Дубінського зі складу фракції «Слуга народу», — сказав спікер.



Раніше ми повідомляли, що 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга народу». За виключення Дубінського віддали голоси понад 70% нардепів. Виключення Дубінського з фракції пов’язане з накладенням на нього санкції у США через так звані «плівки Деркача» та втручання у політику США.

Дубінський може також позбавитися членства у партії. Наразі він залишається керівником осередку партії «Слуга народу» у Київській області.