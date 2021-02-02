«Оновлювати» щеплення від коронавірусу доведеться щороку

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149821-onovluvaty-scheplennya-vid-koronavirusu-dovedetsya-schoroku.html

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Вакцинація від коронавірусу може залишитися з нами надовго, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона заявила, що вакцини проти коронавірусу подібні до вакцин проти грипу.

Відповідну заяву вона зробила після засідання з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії та фармацевтичних компаній. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що коронавірус може бути схожим на грип, а вакцина проти нього потрібна буде кожного року через нові мутації вірусу. За її словами, попри всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

За її словами, ця обіцянка може бути виконана навіть за сценарію, коли два фармацевтичних виробники, Johnson&Johnson і Curevac, всупереч очікуванням, не отримають схвалення на розроблені ними вакцини через низьку ефективність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу виробника Johnson & Johnson показала 66% ефективність у запобіганні помірного і важкого перебігу коронавірусу під час третьої фази клінічних досліджень. Рівень ефективності вакцини у препарату нижчий, ніж в аналогів, розроблених BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Вакцина продемонструвала деякий захист проти африканського штаму коронавірусу, хоча в проведених там випробуваннях ефективність склала 57%.