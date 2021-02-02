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Ракурс
У Києві знову спостерігаються затори

Затори у Києві зіпсували другий день лютого (КАРТА)

2 лют 2021, 10:34
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Затори в Києві спостерігаються в низці районів столиці вранці 2 лютого.

Про це свідчать дані сервісу відслідковування заторів Google Maps.

Затори в Києві, карта: Google Maps

Затори в Києві, карта: Google Maps

Так, затори спостерігаються на мосту Патона, мосту Метро та Гаванському мосту в напрямку лівого берега Дніпра.

Затори в Києві, карта: Google Maps

Затори в Києві, карта: Google Maps

Також затори спостерігаються на Набережному шосе, а також на вулицях Набережно-Хрещатинській та Набережно-Рибальській.

Крім того, спостерігаються затори на Окружній дорозі на проміжку між Софійською Борщагівкою та Теремками.

Рух також ускладнено в центральній частині Києва, зокрема ускладнено проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка і Дружби народів та вулицями Великої Васильківської і Олександра Довженка.


Затори в Києві, карта: Google Maps

Нагадаємо, у Києві в середині грудня 2020 року впали відразу три опори на Шулявському мосту. В результаті було пошкоджено кілька автомобілів.

Джерело: Ракурс


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