У Києві знову спостерігаються затори

https://racurs.ua/ua/n149820-zatory-u-kyievi-zipsuvaly-drugyy-den-lutogo-karta.html

Ракурс

Затори в Києві спостерігаються в низці районів столиці вранці 2 лютого.

Про це свідчать дані сервісу відслідковування заторів Google Maps.

Так, затори спостерігаються на мосту Патона, мосту Метро та Гаванському мосту в напрямку лівого берега Дніпра.

Також затори спостерігаються на Набережному шосе, а також на вулицях Набережно-Хрещатинській та Набережно-Рибальській.

Крім того, спостерігаються затори на Окружній дорозі на проміжку між Софійською Борщагівкою та Теремками.

Рух також ускладнено в центральній частині Києва, зокрема ускладнено проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка і Дружби народів та вулицями Великої Васильківської і Олександра Довженка.

Нагадаємо, у Києві в середині грудня 2020 року впали відразу три опори на Шулявському мосту. В результаті було пошкоджено кілька автомобілів.