В Киеве снова наблюдаются заторы

https://racurs.ua/n149820-probki-v-kieve-isportili-vtoroy-den-fevralya-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве наблюдаются в ряде районов столицы утром 2 февраля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания пробок Google Maps.

Так, заторы наблюдаются на мосту Патона, моста Метро и Гаванском мосту в направлении левого берега Днепра.

Также заторы наблюдаются на Набережном шоссе, а также на улицах Набережно-Крещатинской и Набережно-Рыбацкой.

Кроме того, наблюдаются заторы на Окружной дороге на промежутке между Софийской Борщаговкой и Теремками.

Движение также затруднено в центральной части Киева, в частности затруднено проспектом Победы, бульварами Тараса Шевченко и Дружбы народов и улицами Большой Васильковской и Александра Довженко.

Напомним, в Киеве в середине декабря 2020 года упали сразу три опоры на Шулявском мосту. В результате были повреждены несколько автомобилей.