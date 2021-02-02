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Ракурс
В Киеве снова наблюдаются заторы

Пробки в Киеве испортили второй день февраля (КАРТА)

2 фев 2021, 10:34
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Пробки в Киеве наблюдаются в ряде районов столицы утром 2 февраля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания пробок Google Maps.

Пробки в Киеве, карта: Google Maps

Пробки в Киеве, карта: Google Maps

Так, заторы наблюдаются на мосту Патона, моста Метро и Гаванском мосту в направлении левого берега Днепра.

Пробки в Киеве, карта: Google Maps

Пробки в Киеве, карта: Google Maps

Также заторы наблюдаются на Набережном шоссе, а также на улицах Набережно-Крещатинской и Набережно-Рыбацкой.

Кроме того, наблюдаются заторы на Окружной дороге на промежутке между Софийской Борщаговкой и Теремками.

Движение также затруднено в центральной части Киева, в частности затруднено проспектом Победы, бульварами Тараса Шевченко и Дружбы народов и улицами Большой Васильковской и Александра Довженко.


Пробки в Киеве, карта: Google Maps

Напомним, в Киеве в середине декабря 2020 года упали сразу три опоры на Шулявском мосту. В результате были повреждены несколько автомобилей.

Источник: Ракурс


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