Київ проситиме додаткові партії вакцини Pfizer (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149763-kyyiv-prosytyme-dodatkovi-partiyi-vakcyny-pfizer-video.htmlРакурс
Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Відповідний запит направлять до глобальної ініціативи COVAX, яка надає можливість доступу до безпечних та ефективних вакцин в боротьбі проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко повідомив про це сьогодні, 1 лютого, під час відеобрифінгу.
За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин і Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.
До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у II кварталі 2021 року, — зазначив Іващенко.
Він також повідомив, що Україна планує розпочати вакцинацію від COVID-19 у середині лютого. Відповідно, у цей час очікується і надходження вакцин. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу.
Постачання даної вакцини в Україну розпочнеться через два тижні — тобто в середині лютого, — повідомив Іващенко.
Раніше в МОЗ заявили, що в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Протягом I та II кварталу здійснюватиметься постачання цієї вакцини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що вакцинація від COVID для українців буде безкоштовною.