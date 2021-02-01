У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: U.S. Secretary of Defense

https://racurs.ua/ua/n149763-kyyiv-prosytyme-dodatkovi-partiyi-vakcyny-pfizer-video.html

Ракурс

Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Відповідний запит направлять до глобальної ініціативи COVAX, яка надає можливість доступу до безпечних та ефективних вакцин в боротьбі проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко повідомив про це сьогодні, 1 лютого, під час відеобрифінгу.

За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин і Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.

До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у II кварталі 2021 року, — зазначив Іващенко.

Він також повідомив, що Україна планує розпочати вакцинацію від COVID-19 у середині лютого. Відповідно, у цей час очікується і надходження вакцин. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу.

Постачання даної вакцини в Україну розпочнеться через два тижні — тобто в середині лютого, — повідомив Іващенко.

Раніше в МОЗ заявили, що в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Протягом I та II кварталу здійснюватиметься постачання цієї вакцини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що вакцинація від COVID для українців буде безкоштовною.