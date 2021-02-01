Зберігання COVID-вакцини в Україні забезпечать приватні компанії. Фото: thepage.ua

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Зберігання та транспортування в Україні вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 забезпечать приватні логістичні компанії.

Забезпечення холодового ланцюга, який потребує ультранизьких температур зберігання, буде здійснюватись за рахунок залучення приватних логістичних операторів. Сама ж логістика вакцини забезпечуватиметься коштом міжнародної технічної допомоги. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час брифінгу 1 лютого.

За його словами, Україна підпише відповідні документи з виробниками COVID-вакцин, які передбачатимуть надання повної документації та механізмів щодо реєстрації препаратів та забезпечення їхнього імпорту.

Нагадаємо, 29 січня медики представили Календарний план вакцинації населення від коронавірусу в 2021 році. Він передбачає додаткову закупівлю близько 15 млн доз вакцин від коронавірусу, сама ж вакцинація розпочнеться з 15 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що спершу щеплювати працівників мобільних бригад і медиків будуть європейською вакциною Pfizer. Якщо в Україну надійде 300 тис. доз цього препарату, то її вистачить для медиків та соцпрацівників. Якщо ж поставки налічуватимуть 100 тис. доз вакцини, то її вистачить лише для медпрацівників. Тим, кому не вистачить Pfizer, щеплюватимуть китайською вакциною Sinovac.