Вакцинувати 20 мільйонів людей із груп ризику в Україні буде непросто

https://racurs.ua/ua/2804-vakcyna-vid-koronavirusu-dlya-ukrayinciv-abo-dviiechnyky-podyvitsya-na-izrayil.html

Ракурс

Поки чимало країн світу оперативно вакцинують населення від остогидлого коронавірусу, в Україні можновладці продовжують годувати своїх громадян «успішними» переговорами з невідомими виробниками вакцин. Пандемія поділила світ на країни, що зуміли отримати доступ до якісних вакцин, і аутсайдерів, які замовляють кота в мішку, сподіваються на гуманітарну допомогу або добру волю сусідів (адже поділилася Румунія з Молдовою!).

За даними Bloomberg (на 18 січня), уже 51 країна світу приступила до вакцинації своїх громадян від вірусу з короною. Більше за всіх щеплень провели в США, тут із початку кампанії 14 грудня було введено 14,3 млн доз. А от найбільше щеплень від коронавірусу на душу населення зробили в Ізраїлі. У країні з населенням 9 мільйонів чоловік першу дозу вже отримали 2,3 мільйона, в перерахунку — 26 вакцинацій на кожні 100 чоловік. Для порівняння: в США цей показник становить 4,4 дози на 100 чоловік. На п’яти Ізраїлю наступають ОАЕ (однією дозою щеплено 10% населення), у Великій Британії зробили 4,6 щеплення на 100 чоловік, в Данії — 2, Італії — 1,4, Іспанії — 1,3, Литві та Естонії — по одному, Латвії — 0,52 щеплення на 100 чоловік. У Німеччині використано 758 тис. доз вакцин (0,91 на 100 жителів країни), у сусідній Польщі проведено 310 тис. вакцинацій (0,82 на 100 осіб).

На початку січня вакцинація стартувала також у Туреччині. Під новорічну ялинку, 30 грудня, країна отримала 3 млн доз китайської вакцини виробництва Sinovac (про постачання якої домовляється й Україна). 11 січня розпочалася масова вакцинація в Албанії. У країну завезли першу партію в 500 тис. доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech (хочу нагадати, що це вакцина нового покоління, яка показала хороші результати ефективності в 95%, але потребує зберігання при наднизьких температурах — мінус 70 градусів за Цельсієм). У лютому цією ж вакциною, закупленою державним коштом, починається безплатна вакцинація в Молдові.

В Ізраїлі вакциновано кожного п’ятого, в Україні — нульові поставки вакцин

А що ж в Україні? Чиновники ще з весни декларували, що ведуться переговори з фармвиробниками. Сьогоднішній результат: у нас нульові поставки вакцин від коронавірусу, і виглядаємо ми, м’яко кажучи, лузерами. Поки українцям обіцяли, значні обсяги вакцин для забезпечення колективного імунітету свого населення змогли замовити не лише США, Канада і країни ЄС, а й Мексика, Єгипет, Чилі, Таїланд, Еквадор, Коста-Ріка, Панама, Ліван, Перу, Філіппіни, Марокко, Малайзія... При цьому в основному кожна з країн має портфоліо з вакцин.

На думку керівника Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, ексзаступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, Україні варто брати приклад з успішних країн, зокрема з Ізраїлю, — наближати місця вакцинації до людей.

«Потрібно переглянути план вакцинації, опублікований МОЗ, — радить експерт. — Він виглядає дуже консервативно. Основним місцем вакцинації будуть амбулаторії та традиційні кабінети вакцинації. Згідно з цим планом, країна розраховує аж до кінця першого кварталу 2022 року провакцинувати лише пріоритетні групи».

У чому успіх Ізраїлю? У країні вакциновано понад 20% населення першою дозою вакцини Pfizer/BioNTech, є ті, хто вже отримав обидві дози. В Ізраїлю є хороший портфель вакцин, до якого входять три виробники: попередніх домовленостей досягнуто на поставку 8 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna — 6 млн доз, AstraZeneca — 10 млн. Кількість вакцин значно перевищує чисельність населення країни — це грамотний підхід. Головними складовими успіху експерти вважають дуже активну і ранню роботу на ринку, тому країні вдалося оперативно укласти контракти на поставки препаратів. Невелика територія і висока щільність населення, звичайно ж, полегшують логістику вакцинації. Ізраїль також відомий електронною системою охорони здоров’я. Основним місцем щеплення стали тимчасові центри вакцинації, розташовані у великих містах. Після закінчення роботи центрів вакцинуватися може будь-хто, не лише з пріоритетних груп. Річ у тому, що вакцина від Pfizer поставляється у великих флаконах, що містять кілька доз, і ввечері можуть бути надлишки.

На COVAX сподівайся, а сам не зівай

Для того щоб вирішити проблему ажіотажу, 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я створила Глобальний механізм доступу до вакцин від COVID-19 — COVAX. Україна також приєдналася до COVAX і була віднесена до групи країн із низьким доходом, а значить, деяку частину вакцин нам дадуть безоплатно. Препарати обіцяють розподіляти пропорційно, виходячи з чисельності населення країн, незалежно від рівня добробуту. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в рамках COVAX Україна може розраховувати на безплатні 8 млн доз (за вдалого збігу обставин ця цифра може зрости до 16 млн, але це мізер для України, адже вакцинація передбачає дворазове введення препарату). Доставляти вакцини планують траншами, перша партія, за словами Ляшка, очікується в лютому цього року. Однак досі невідомо, препарат якого виробника прийде в нашу країну.

Єдиною вакциною, про купівлю якої поки що зуміла домовитися українська влада, виявилася CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Новина про те, що ДП «Медичні закупівлі України» уклало договір про постачання 1,9 млн доз антиковідної вакцини китайського виробництва, не на жарт стурбувала громадськість (а чи можна довіряти виробнику з Китаю? До того ж вакцина ще не пройшла третього етапу клінічних випробувань). Контракт підписали з українським фармпідприємством «Лекхім». Чому в ролі постачальника вибрали саме «Лекхім», яке пов’язують з оточенням ексміністра охорони здоров’я одіозної Раїси Богатирьової? Офіційна відповідь така: це єдиний уповноважений представник Sinovac Biotech на території України. Тим часом в українській компанії «Лекхім» уже заявили про угоду на поставку в першому півріччі 2021-го 5 млн доз вакцини від Sinovac. У цей обсяг включено не тільки потреби держави, а й частку приватних компаній, які планують вакцинувати своїх співробітників. Згідно з угодою, в 2022 році «Лекхім» почне виробляти китайську вакцину на власних потужностях.

Як водиться, не обійшлося і без скандалів. МОЗ і ДП «Медичні закупівлі України» звинуватили одне одного в зриві закупівель вакцин від коронавірусу. Кабмін 13 січня призначив нового оператора із закупівлі вакцин від COVID-19 для України — британське закупівельне агентство Crown Agents. Що, м’яко кажучи, дивує. Свого часу ініціатором залучення міжнародних організацій до процесу закупівлі лікарських препаратів для України був тодішній міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі. Це подавалося під соусом тимчасової вакцини від корупції, поки наша країна не створить свого закупівельного агентства. Тепер в Україні є власне підприємство «Медичні закупівлі України», воно працює, і?.. Про це нечасто згадують, але Crown Agents надає свої послуги не безоплатно, тобто даром, а оцінює в 5–6%. Оксюморон: з одного боку, Україна як країна небагата сподівається на безплатні антиковідні вакцини від COVAX, а з іншого — платить чималі гроші посереднику. На жаль, але наразі немає інформації, яку вакцину королівське агентство планує закуповувати. Відомо, що головний критерій — швидке постачання потрібної кількості. А як же ефективність вакцини?

Китайська вакцина: надійна, але без шаленої ефективності. А сенс?

Чому саме вакцина від Sinovac? У МОЗ відповідають: вибрали того, хто відгукнувся на комерційну пропозицію і може в найкоротші терміни поставити вакцину. У «Лекхім» кажуть, що при виборі вакцини компанія керувалася чотирма факторами: а) безпека; б) ефективність; в) температура зберігання препарату становить 2–8ºС, що дозволяє використовувати вакцину у широких масштабах; г) акції компанії Sinovac котируються на американській біржі.

Під час прес-конференції керівник «Лекхім» Валерій Печаєв зауважив, що у китайської вакцини «не зовсім велика ефективність, не зовсім така... шалена, але вони надійні, вони безпечні, і це головний критерій, який був».

Вакцина від коронавірусу CoronaVac належить до інактивованих вакцин. До складу таких препаратів входять інактивовані, тобто вбиті, віруси з додаванням ад’юванта — алюмінію (підсилювача імунної реакції). Це олдскульний і перевірений роками тип вакцин. Наприклад, за таким принципом створено імунобіологічні препарати від поліомієліту та кашлюку. Виробництво подібних вакцин недешеве. Відомо, що доза вакцини для України коштуватиме 504 грн (тобто повний курс із дворазовим введенням обійдеться у понад 1000 грн).

У інактивованих вакцин є свої переваги і недоліки.

«Теоретично вакцини, які зроблені за такою олдскульною технологією і містять повний набір різних антигенів, можуть викликати більш сильну імунну відповідь, ніж один білок у новаторських мРНК вакцинах. Водночас є ризики виникнення «підсилення респіраторної хвороби» в випадках інфікування вакцинованих. Це бачили при застосуванні РСВ вірусної вакцини у дітей в 1960-х роках і нових вакцин від SARS в експериментах», — зауважує доктор медичних наук, кардіолог Катерина Амосова.

Тому повні результати досліджень третьої фази китайської вакцини мають дуже велике значення. А от із цим поки що біда. Є вкрай обмежена і занадто суперечлива інформація. Згідно з дослідженнями в Туреччині (із залученням 1300 учасників, захворіли 29 вакцинованих) ефективність китайської вакцини становить 91%. Індонезійські фахівці, які проводять попередні випробування, повідомляють про 65-відсоткову ефективність препарату. У Бразилії ефективність вакцини від Sinovac поставили під сумнів. Результати дослідження препарату, в якому брали участь 12 тисяч добровольців, показали ефективність вакцини лише на 50%. Трохи раніше бразильський інститут Butantan, який проводив тестування, навів інші дані ефективності — 78%. Ці результати розкритикували бразильські вчені, і пізніше інститут уточнив, що з вихідних даних було виключено випадки захворювань «дуже слабкою формою» COVID-19.

Значних побічних ефектів вакцинації в жодному дослідженні не помічено. Хороша новина, але хто повірить?

Ще один цікавий нюанс. Компанія-виробник зволікала з оприлюдненням результатів бразильського дослідження аж місяць. Західні ЗМІ пов’язували це з очікуванням підписання договору на закупівлі вакцини з Індонезією і Туреччиною, де маленькі дослідження CoronaVac показали кращу ефективність, ніж у Бразилії. У цих країнах CoronaVac таки було зареєстровано за прискореною процедурою, і вакцинація стартувала. А от Грузія і Камбоджа наразі відмовилися від закупівлі китайської вакцини. Причому прем’єр-міністр Камбоджі відмовився голосно й емоційно, мовляв, ми не звалище.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менш як 70%. Хоч би які цифри намалювали нашим співгромадянам, в Україні буде непросто вакцинувати 20 мільйонів чоловік із груп ризику, враховуючи брак комунікації, недовіру до влади і загалом до вакцин, особливо закуповуваних державою.