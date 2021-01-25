Вакцинировать 20 миллионов человек из групп риска в Украине будет непросто

https://racurs.ua/2804-vakcina-ot-koronavirusa-dlya-ukraincev-ili-dvoechniki-posmotrite-na-izrail.html

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Пока многие страны мира оперативно вакцинируют население от опостылевшего коронавируса, в Украине власть имущие продолжают кормить своих граждан «успешными» переговорами с неизвестными производителями вакцин. Пандемия разделила мир на страны, сумевшие получить доступ к качественным вакцинам, и аутсайдеров, заказывающих кота в мешке, уповающих на гуманитарную помощь или добрую волю соседей (поделилась же Румыния с Молдовой!).

По данным Bloomberg (на 18 января), уже 51 страна мира приступила к вакцинации своих граждан от вируса с короной. Наибольшее количество прививок провели в США, здесь с начала кампании 14 декабря было введено 14,3 млн доз. А вот больше всего прививок от коронавируса на душу населения сделали в Израиле. В стране с населением 9 миллионов человек первую дозу уже получили 2,3 миллиона, в перерасчете — 26 вакцинаций на каждые 100 человек. Для сравнения: в США этот показатель составляет 4,4 дозы на 100 человек. На пятки Израилю наступают ОАЭ (одной дозой привито 10% населения), в Великобритании сделали 4,6 прививки на 100 человек, в Дании — 2, Италии — 1,4, Испании — 1,3, Литве и Эстонии — по одной, Латвии — 0,52 прививки на 100 человек. В Германии использовано 758 тыс. доз вакцин (0,91 на 100 жителей страны), в соседней Польше проведено 310 тыс. вакцинаций (0,82 на 100 человек).

В начале января вакцинация стартовала также в Турции. Под новогоднюю елку, 30 декабря, страна получила 3 млн доз китайской вакцины производства Sinovac (о поставках которой договаривается и Украина). 11 января началась массовая вакцинация в Албании. В страну завезли первую партию в 500 тыс. доз вакцины производства Pfizer/BioNTech (хочу напомнить, что это вакцина нового поколения, показавшая хорошие результаты эффективности в 95%, но требующая хранения при сверхнизких температурах — минус 70 градусов по Цельсию). В феврале этой же вакциной, закупленной за государственные средства, начинается бесплатная вакцинация в Молдове.

В Израиле вакцинирован каждый пятый, в Украине — нулевые поставки вакцин

А что же в Украине? Чиновники еще с весны декларировали, что ведутся переговоры с фармпроизводителями. Сегодняшний итог: у нас нулевые поставки вакцин от коронавируса, и выглядим мы, мягко говоря, лузерами. Пока украинцам обещали, значительные объемы вакцин для обеспечения коллективного иммунитета своего населения смогли заказать не только США, Канада и страны ЕС, но и Мексика, Египет, Чили, Таиланд, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Марокко, Малайзия... При этом в основном каждая из стран имеет портфолио из вакцин.

По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, Украине стоит брать пример с успешных стран, в частности с Израиля, — приближать места вакцинации к людям.

«Надо пересмотреть план вакцинации, опубликованный Минздравом, — советует эксперт. — Он выглядит очень консервативно. Основным местом вакцинации будут амбулатории и традиционные кабинеты вакцинации. Согласно этому плану, страна рассчитывает лишь до конца первого квартала 2022 года провакцинировать только приоритетные группы».

В чем успех Израиля? В стране вакцинировано более 20% населения первой дозой вакцины Pfizer/BioNTech, есть те, кто уже получил обе дозы. У Израиля есть хороший портфель вакцин, в который входят три производителя: предварительные договоренности достигнуты на поставку 8 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna — 6 млн доз, AstraZeneca — 10 млн. Количество вакцин значительно превышает численность населения страны — это грамотный подход. Главными составляющими успеха эксперты считают очень активную и раннюю работу на рынке, поэтому стране удалось оперативно заключить контракты на поставки препаратов. Небольшая территория и высокая плотность населения, конечно же, облегчают логистику вакцинации. Израиль также известен электронной системой здравоохранения. Основным местом прививания стали временные центры вакцинации, расположенные в крупных городах. После окончания работы центров вакцинироваться может любой желающий, не только из приоритетных групп. Дело в том, что вакцина от Pfizer поставляется в больших флаконах, содержащих несколько доз, и вечером могут оставаться излишки.

На COVAX надейся, а сам не плошай

Для того чтобы решить проблему ажиотажа, в 2020 году Всемирная организация здравоохранения создала Глобальный механизм доступа к вакцинам от COVID-19 — COVAX. Украина также присоединилась к COVAX и была отнесена к группе стран с низким доходом, а значит, некоторую часть вакцин нам дадут бесплатно. Препараты обещают распределять пропорционально, исходя из численности населения стран, независимо от уровня благосостояния. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в рамках COVAX Украине можно надеяться на бесплатные 8 млн доз (при хорошем стечении обстоятельств эта цифра может вырасти до 16 млн, но это мизер для Украины, ведь вакцинация предусматривает двукратное введение препарата). Доставлять вакцины планируют траншами, первая партия, по словам Ляшко, ожидается в феврале этого года. Однако до сих пор неизвестно, препарат какого производителя придет в нашу страну.

Единственной вакциной, о покупке которой пока сумели договориться украинские власти, оказалась CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Новость о том, что ГП «Медицинские закупки Украины» заключило договор о поставке 1,9 млн доз антиковидной вакцины китайского производства, не на шутку обеспокоила общественность (а можно ли доверять производителю из Китая? К тому же вакцина еще не прошла третий этап клинических испытаний). Контракт подписали с украинским фармпредприятием «Лекхим». Почему в роли поставщика выбрали именно «Лекхим», которое связывают с окружением экс-министра здравоохранения одиозной Раисы Богатыревой? Официальный ответ таков: это единственный уполномоченный представитель Sinovac Biotech на территории Украины. Тем временем в украинской компании «Лекхим» уже заявили о соглашении на поставку в первом полугодии 2021-го 5 млн доз вакцины от Sinovac. В этот объем включены не только нужды государства, но и доля частных компаний, планирующих вакцинировать своих сотрудников. Согласно договору, в 2022 году «Лекхим» начнет производство китайской вакцины на собственных мощностях.

Как водится, не обошлось и без скандалов. Минздрав и ГП «Медицинские закупки Украины» обвинили друг друга в срыве закупок вакцин от коронавируса. Кабмин 13 января назначил нового оператора по закупке вакцин от COVID-19 для Украины — британское закупочное агентство Crown Agents. Что, мягко говоря, удивляет. В свое время инициатором привлечения международных организаций к процессу закупки лекарственных препаратов для Украины был тогдашний министр здравоохранения Александр Квиташвили. Это подавалось под соусом временной вакцины от коррупции, пока наша страна не создаст свое закупочное агентство. Теперь в Украине есть собственное предприятие «Медицинские закупки Украины», оно работает, и?.. Об этом нечасто упоминают, но Crown Agents предоставляет свои услуги не безвозмездно, то есть даром, а оценивает в 5–6%. Оксюморон: с одной стороны, Украина как страна небогатая уповает на бесплатные антиковидные вакцины от COVAX, а с другой — платит немалые деньги посреднику. Увы, но пока нет информации, какую вакцину королевское агентство планирует закупать. Известно, что главный критерий — быстрая поставка нужного количества. А как же эффективность вакцины?

Китайская вакцина: надежная, но без сумасшедшей эффективности. А смысл?

Почему именно вакцина от Sinovac? В Минздраве отвечают: выбор пал на того, кто откликнулся на коммерческое предложение и может в самые короткие сроки поставить вакцину. В «Лекхим» говорят, что при выборе вакцины компания руководствовалась четырьмя факторами: а) безопасность; б) эффективность; в) температура хранения препарата составляет 2–8ºС, что позволяет использовать вакцину в широких масштабах; г) акции компании Sinovac котируются на американской бирже.

В ходе пресс-конференции руководитель «Лекхим» Валерий Печаев заметил, что у китайской вакцины «не совсем большая эффективность, не совсем такая... сумасшедшая, но они надежные, они безопасные, и это главный критерий, который был».

Вакцина от коронавируса CoronaVac относится к инактивированным вакцинам. В состав таких препаратов входят инактивированные, то есть убитые, вирусы с добавлением адьюванта — алюминия (усилителя иммунной реакции). Это олдскульный и проверенный годами тип вакцин. Например, по такому принципу созданы иммунобиологические препараты от полиомиелита и коклюша. Производство подобных вакцин недешево. Известно, что доза вакцины для Украины будет стоить 504 грн (то есть полный курс с двукратным введением обойдется более чем в 1000 грн).

У инактивированных вакцин есть свои преимущества и недостатки.

«Теоретически вакцины, сделанные по такой олдскульной технологи и содержащие полный набор разных антигенов, могут вызвать более сильный иммунный ответ, чем один белок в новаторских мРНК вакцинах. При этом существуют риски возникновения «усиления респираторной болезни» при случаях инфицирования вакцинированных. Это видели при применении РСВ вирусной вакцины у детей в 1960-х годах и новых вакцин от SARS в экспериментах», — отмечает доктор медицинских наук, кардиолог Екатерина Амосова.

Поэтому полные результаты исследований третьей фазы китайской вакцины имеют очень большое значение. А вот с этим пока беда. Есть крайне ограниченная и слишком противоречивая информация. Согласно исследованиям в Турции (с привлечением 1300 участников, заболели 29 вакцинированных) эффективность китайской вакцины составляет 91%. Индонезийские специалисты, проводящие предварительные испытания, сообщают о 65-процентной эффективности препарата. В Бразилии эффективность вакцины от Sinovac поставили под сомнение. Результаты исследования препарата, в котором принимали участие 12 тысяч добровольцев, показали эффективность вакцины всего лишь на 50%. Чуть ранее бразильский институт Butantan, проводивший тестирование, привел другие данные эффективности — 78%. Эти результаты раскритиковали бразильские ученые, и позже институт уточнил, что из исходных данных были исключены случаи заболеваний «очень слабой формой» COVID-19.

Существенных побочных эффектов вакцинации ни в одном исследовании не было замечено. Хорошая новость, но кто поверит?

Еще один любопытный нюанс. Компания-производитель затянула обнародование результатов бразильского исследования на месяц. Западные СМИ связывали это с ожиданием подписания договора на закупки вакцины с Индонезией и Турцией, где маленькие исследования CoronaVac показали лучшую эффективность, чем в Бразилии. В этих странах CoronaVac таки была зарегистрирована по ускоренной процедуре, и вакцинация стартовала. А вот Грузия и Камбоджа пока отказались от закупки китайской вакцины. Причем премьер-министр Камбоджи отказался громко и эмоционально, мол, мы не свалка.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%. Какие бы цифры ни нарисовали нашим согражданам, в Украине будет непросто вакцинировать 20 миллионов человек из групп риска, учитывая недостаток коммуникации, недоверие к власти и в целом к вакцинам, особенно закупаемым государством.