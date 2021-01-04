https://racurs.ua/2792-nas-jdet-era-pandemiy-priruchaya-koronavirus-my-doljny-usvoit-uroki.html

Ракурс

Ушедший 2020-й, несомненно, войдет в историю как год пандемии и локдаунов. «Пандемия» стала словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. В день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, число запросов этого слова на сайте словаря выросло в тысячи раз по сравнению с предыдущим годом.

Авторитетный британский словарь Collins словом 2020 года определил «локдаун» (в 2019-м выбор пал на «климатическую забастовку»). Лексикографы зарегистрировали в 2020-м более 250 тысяч упоминаний локдауна (в 2019-м это слово использовали четыре тысячи раз). В Collins Dictionary напомнили, что слово «локдаун» произошло из тюремного лексикона: так называли запрет заключенным выходить из камер из-за чрезвычайных событий. Однако в этом году его значение необратимо изменилось, — сегодня в сознании людей оно ассоциируется с мерой в области общественного здравоохранения. А еще локдаун — это осязаемый призрак бедности и падение экономики, проблемы родителей и детей, лишенных обучения в школе, волна психических расстройств и насилия в семьях... Увы, но, оказавшись на распутье, человечество вынуждено выбирать между плохим и очень плохим.

В топ-10 рейтинга слов 2020 года, по версии британского словаря, также вошли «коронавирус», «социальная дистанция», «самоизоляция». В этом же спискеоказались понятия, иллюстрирующие, насколько серьезно пандемия повлияла на жизнь людей, — «отпуск без выплаты зарплаты» (furlough) и «сотрудник, чье присутствие необходимо на месте работы» (key worker).

В Украине в конце марта 2020-го начала работать горячая телефонная линия «Стоп, Паника!» (анонимную бесплатную психологическую поддержку здесь может получить каждый нуждающийся).

Проблемы, в наибольшей степени беспокоившие украинцев:

1. Страх за будущее/страх завтрашнего дня — 38,8%.

2. Страх заболевания/страх смерти —23%.

3. Депрессивное настроение — 21,3%.

4. Кризис отношений в семье — 18,0%.

5. Нарушение режима жизни/расстройство сна/питания — 17,5%.

6. Одиночество, безысходность пребывания в изоляции — 13,1%.

7. Дефицит информации, непонимание ситуации, растерянность — 12,6%.

Коронапаника и другие уроки

В процессе «приручения» коронавируса человечество должно усвоить сверхважные для своего выживания уроки, считают эксперты. Каковы основные из них?

Человечество стало глобальным, мы все очень зависимы друг от друга. Пандемия коронавируса, за два с половиной месяца распространившаяся практически на все континенты и затронувшая 80% стран мира, показала, что человечество — это целостный организм. Несмотря на границы, культурные и религиозные различия, за последние десятилетия мы начали срастаться в единое целое. Преграды и расстояния между людьми продолжают минимизироваться Интернетом, авиаперелетами, бизнесом и туризмом... Это дает неограниченные возможности, но вместе с тем и усиливает риски. Пандемия — это также проверка человечества на способность организовываться и противодействовать цивилизационным угрозам. Ценность человеческой жизни также повысилась: мы должны уйти на карантин и ограничить себя, чтобы у других было больше шансов выжить.

Дезинформация и паника — убивают. Человечество впервые переживает пандемию в условиях практически мгновенного распространения информации. Видео из охваченных эпидемией городов, больниц, данные научных исследований, выступления врачей, ученых, политиков, а также шарлатанов и нечистых на руку дельцов — все это практично мгновенно становится доступным, влияя на мысли и поведение людей. Умение получать информацию из надежных источников, критически ее воспринимать, отсеивать ложь и дезинформацию становится фундаментом индивидуальной и коллективной безопасности.

«Пандемия показала, что для мировой экономики, построенной на доверии и уверенности в будущем, паника — намного большая угроза, чем собственно болезнь. Вирус в природе и вирус в наших головах — очень разные. На современную экономику, к сожалению, больше влияет второй», — считаетруководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По мнению вирусолога, кандидата биологических наук Надежды Жолобак, пандемия войдет в историю, скорее, не с вирусологической, а с социально-экономической точки зрения. «Эта эпидемия не настолько масштабна, сколько о ней говорят. Коронавирусы были, есть и будут. Новые штаммы будут появляться. С точки зрения науки, 2020 год полезен тем, что на эту тематику начали выделять больше денег. Есть финансирование — можно делать научные изыскания. В этом отношении нужно сказать «спасибо» коронавирусу», — считает она.

Необходимы новые механизмы противодействия пандемиям. Все чаще можно услышать мнение, что ВОЗ, национальные системы здравоохранения оказались не готовы эффективно реагировать на такую угрозу, как новый вирус с короной. Хорошим примером, как надо справляться с вызовами, мог бы послужить Китай, противостоящий приходу второй волны пандемии. За счет жесточайшего эпидемиологического расследования (строгий опрос заболевшего, скрупулезное выявление, изоляция вне дома и обследование всех контактов) в этой стране не допустили второй волны. И не допускают до сих пор, оперативно и жестко блокируя все завозные случаи. Однако то, что возможно для Китая, маловероятно для демократических стран.

Еще во времена пандемии испанского гриппа мир понял, что глобальные кризисы можно преодолеть лишь совместными усилиями. Многие страны осознали, что здравоохранение — дело не только благотворительных организаций, частной медицины и церкви. После пандемии испанки была основана Организация здравоохранения Лиги наций, которую считают одной из предшественниц Всемирной организации здравоохранения. Нынешняя пандемия может стать толчком для реорганизации ВОЗ в соответствии с новыми вызовами для человечества. Должны быть разработаны четкие алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций. Скорее всего, принципы, по которым работают национальные системы здравоохранения, также ждет тщательный пересмотр.

«Ковид показал человечеству, кто мы есть на самом деле. Без украшений и фальши — кто чего стоит, и чего стоят многие хваленые «достижения» человечества, — считает врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. — Украина во многих отношениях проще и скромнее развитых стран, поэтому мы не так остро прочувствовали эти отчаянные настроения. Ведь США, Европа так надеялись на свои медицину, науку, власть, лекарства... ВОЗ, в конце концов. Таких бессилия и недееспособности никто не ожидал! Паника, страх, суета — почему в XXI веке, после стольких достижений, человечество быстро и легко поддалось на манипуляции?.. Коррумпированность ВОЗ на виду у всего цивилизованного мира, замалчивание сроков появления COVID-19. Безразличное и преступное разнесение Китаем, при содействии всех стран, заразы на весь мир! Абсолютно неправильные подходы. Как такое прошло?».

Если локдаун, то вовремя и по науке. Потребность в локдауне возникает, когда медицинская система не справляется с нагрузкой. В Украине она еще дышит, но уже на кислороде. Непосредственная цель локдауна — затормозить распространение инфекции. Выигрывается время для обновления ресурсов медицинской системы. Это также и человеческий ресурс, развертывание или усиление другой противоэпидемической стратегии — системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции. Не вовремя, непродуманно или неэффективно введенный карантин наносит экономический ущерб бизнесу, стране в целом, но при этом не дает необходимого эффекта снижения темпов распространения инфекционного заболевания. Эффективность локдауна также зависит от уровня доверия к власти и сознания каждого человека. Что происходит в Украине? С одной стороны, мы слышим о «смертельно опасном» вирусе, с другой — видим отсутствие адекватных карантинных мероприятий. В то время как европейцы сидели по домам, уставшие от пандемии украинцы оттягивались на корпоративах, а рестораны с нетерпением ждали посетителей в новогоднюю ночь. Для снятия социального напряжения, как заявили в Минздраве.

COVID-19 болеют все — богатые и бедные, влиятельные и простые граждане. Элиты должны осознать, что оснащенные больницы, квалифицированные врачи нужны в собственной стране. Пандемия показала: уехать за границу не всегда возможно.

В Украине «разлетаются» кислородные концентраторы из благотворительных фондов, растет количество попыток госпитализации, врачи выгорают... «А коли доктор сыт, так и больному легче» — эта известная фраза сегодня актуальна как никогда. Увы, но пока у власть имущих своя реальность: принятый госбюджет-2021 — яркое тому подтверждение. Как и карусель под Офисом президента. Дыра почти в 140 миллиардов гривен на медицину означает, что медики вряд ли будут сыты, а медицинские услуги в наступившем году смогут получить примерно половина пациентов. Латать брешь придется нам с вами — докладывать из карманов пациентов.

Еще один урок: беречь свое здоровье нужно, не когда заболел, а намного раньше. «Ковид четко и недвусмысленно показал, какие последствия настигают население с высоким числом не леченных, не диагностированных людей с хроническими болезнями. Не заокеанские таблетки, а свой родной иммунитет стоит на страже тяжелых осложнений. А купить иммунитет не получается. Его нужно беречь и тренировать…» — советует врач-инфекционист Евгений Дубровский.

COVID-19 — повод более серьезно относиться к своему здоровью. Это ценность. Именно мы в первую очередь, а не врачи, отвечаем за наше здоровье.

Что год грядущий нам готовит

«Мы не празднуем Новый год. Мы просто радуемся, что выжили в старом», — шутили в соцсетях, с надеждой заглядывая в год грядущий.

Пока мир пытается обуздать коронавирус, глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о «не последней» для человечества пандемии.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир», — отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, добавляя, что «мы все должны усвоить уроки, преподнесенные пандемией».

Глава ВОЗ обозначил три аспекта, которые помогут минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем. «Для начала все страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий. Особенно важна первичная медпомощь», — сказал гендиректор ВОЗ.

Вторым пунктом является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества.

«Третий: пандемия обнажила связи между здоровьем людей и животных на всей планете. Все эти проблемы мы можем решить только единым подходом к заботе о здоровье человека. Любые наши усилия обречены на провал, если они не решат угрозы, которые человек представляет для живой природы и климата», — добавил он.

По мнению заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольги Голубовской, весь мир проходит адаптацию к новому возбудителю, а он адаптируется к нам. Чем это все закончится, неизвестно, прогнозы разные. Есть надежда, что к 2022 году вирус немного потеряет свою агрессивность, как это было в период испанского гриппа.

«Я не очень люблю такое сравнение, это совершенно разные вирусы, но есть надежда, что он будет циркулировать рядом с нами в качестве пятого коронавируса», — предполагает инфекционист и добавляет, что «мир входит в новый цикл пандемий мирового масштаба».

Что это означает? «Периодически весь земной шар впадает в пандемии. Это цикличный процесс, на который мы не можем повлиять. Он малоизучен, все связано с очень тонкими взаимодействиями, с человеческой и природной популяцией. Накладываются факторы внешней среды. Средние века тоже прошли через цикл пандемий, многие из них не расшифрованы до сих пор», — объясняет Ольга Голубовская.

По мнению ведущего инфекциониста, Украине стоит готовиться к этим вызовам, обучать персонал, возобновлять систему противоинфекционной защиты.

«После этой пандемии мировое сообщество сделает очень серьезные выводы, — говорит инфекционист. — Я, например, считаю, что многие цивилизованные страны сильно проиграли в плане возможности противодействий инфекционным болезням. Кроме Китая, который сохранил систему: они посидели немного дома, но ничего, справились же. Нам тоже надо вкладывать деньги в свою безопасность хотя бы для того, чтобы знать, куда бежать потом».