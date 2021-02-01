Хранение COVID-вакцины в Украине обеспечат частные компании. Фото: thepage.ua

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Хранение и транспортировку в Украине вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 обеспечат частные логистические компании.

Обеспечение холодовой цепи, которая нуждается в ультранизких температурах хранения, будет осуществляться за счет привлечения частных логистических операторов. Сама же логистика вакцины будет обеспечиваться за счет международной технической помощи. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время брифинга 1 февраля.

По его словам, Украина подпишет соответствующие документы с производителями COVID-вакцин, которые будут предусматривать предоставление полной документации и механизмов по регистрации препаратов и обеспечение их импорта.

Напомним, 29 января медики представили Календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предполагает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса, сама же вакцинация начнется с 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что сначала прививать работников мобильных бригад и медиков будут европейской вакциной Pfizer. Если в Украину поступит 300 тыс. доз этого препарата, то ее хватит для медиков и соцработников. Если же поставки будут насчитывать 100 тыс. доз вакцины, то ее хватит только для медработников. Тех, кому не хватит Pfizer, будут прививать китайской вакциной Sinovac.