Кому не хватит вакцины Pfizer, будут прививать Sinovac. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149717-vakcinaciya-v-ukraine-privivat-sinovac-budut-teh-komu-ne-hvatit-pfizer.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале, а европейской вакциной Pfizer сначала будут прививать работников мобильных бригад и медиков.

А тем лицам, которым не хватит препарата этого производителя, будут прививать китайской вакциной Sinovac. Если приедет только 100 тыс. доз вакцины Pfizer, то ее хватит только для медиков. Если же поставки составят 300 тыс. доз евровакцины, то прививку этим препаратом можно будет сделать и врачам, и социальным работникам. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «BBC News Україна».

По его словам, вакцина «Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2». При таких условиях она может храниться пять дней. Именно из-за температурных условий ее решили использовать первой.

Ляшко добавил, что вакцинировать будут также тех людей, которые переболели коронавирусом. При этом медик утверждает, что общая вакцинация будет добровольной, заставлять украинцев делать прививки никто не будет.

Напомним, 29 января медики представили Календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предполагает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса, сама же вакцинация начнется с 15 февраля.