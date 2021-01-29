Ракурсhttps://racurs.ua/
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация населения в соответствии с утвержденным Национальным планом, который определяет пять этапов вакцинации, начнется уже 15 февраля.
В календарном плане показано, кто, когда и где сможет бесплатно сделать прививку.
Вакцинация. Фото: Istock
План бесплатной вакцинации украинцев представил Кабмин (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149706-plan-besplatnoy-vakcinacii-ukraincev-predstavil-kabmin-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный санитарный врач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году.
Он предусматривает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация населения в соответствии с утвержденным Национальным планом, который определяет пять этапов вакцинации, начнется уже 15 февраля.
В календарном плане показано, кто, когда и где сможет бесплатно сделать прививку.
Главный санитарный врач добавил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Министерстве здравоохранения определил вероятное количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.
В период с февраля по апрель планируют привить 367 тыс. медиков стационаров и участников ООС. Следующими в списке вакцинированных идут пожилые люди и работники первичной медицинской помощи.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля или позже, об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что старту вакцинации от COVID-19 могут помешать только форс-мажорные обстоятельства.
.