Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149706-plan-besplatnoy-vakcinacii-ukraincev-predstavil-kabmin-infografika.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций главный санитарный врач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Он предусматривает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация населения в соответствии с утвержденным Национальным планом, который определяет пять этапов вакцинации, начнется уже 15 февраля. В календарном плане показано, кто, когда и где сможет бесплатно сделать прививку.



Главный санитарный врач добавил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Министерстве здравоохранения определил вероятное количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

В период с февраля по апрель планируют привить 367 тыс. медиков стационаров и участников ООС. Следующими в списке вакцинированных идут пожилые люди и работники первичной медицинской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля или позже, об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что старту вакцинации от COVID-19 могут помешать только форс-мажорные обстоятельства.