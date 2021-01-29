Вакцинация от коронавируса. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n149689-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-ukraine-nachnetsya-15-fevralya-lyashko.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля или позже, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования, — заявил чиновник в интервью «BBC Украина».

Он подчеркнул, что вакцинации от COVID-19 могут помешать могут только форс-мажорные обстоятельства.

Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса, — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач пока не знает, какой именно вакциной начнут прививать украинцев от коронавируса.

Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства, — уточнил он.

Напомним, Степанов рассказал, зарегистрирует ли Украина вакцину РФ «Спутник V».