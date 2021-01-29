Вакцина від коронавірусу. Фото: pixabay.com

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Вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися 15 лютого або пізніше, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження, — заявив чиновник в інтерв’ю «BBC Україна».

Він зазначив, що вакцинації від COVID-19 можуть завадити можуть лише форс-мажорні обставини.

Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу, — сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар поки не знає, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти, — уточнив він.

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