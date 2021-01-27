У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149588-shyrokyy-dostup-do-vakcyn-vid-covid-19-ukrayina-otrymaie-lyshe-v-2023-roci-zmi.html

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Епідемію коронавірусу у світі намагаються зупинити, зокрема, здійснюючи масову вакцинацію населення. Найшвидше вакцина стане доступною в США, Сінгапурі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі, а також в низці країн Європи. Очікується, що в цих кранах широка вакцинація відбудеться до кінця 2021 року.

Однак Україна, схоже, буде серед переліку найбідніших країн світу, отримають широкий доступ до вакцин лише у 2023 році, якщо це взагалі відбудеться. Про це свідчать результати дослідження, проведеного виданням The Economist.

Такого висновку аналітики видання дійшли, проаналізувавши угоди про постачання вакцин, дані щодо можливостей їх виробництва, доступності медпрацівників тощо.

За оцінками експертів The Economist, щонайменше 85 країн світу отримають широкий доступ до вакцин у 2023 році. Здебільшого йдеться про країни Африки.

Деякі з цих країн — особливо бідні, з молодим демографічним профілем — можуть втратити мотивацію до поширення вакцин, особливо якщо хвороба набула широкого поширення або якщо пов’язані з нею витрати виявляться занадто високими, — наголошують експерти.



Нагадаємо, у МОЗ України нещодавно заявили, що наша держава отримала 1, 2 млн нових ПЛР-тестів, які були закуплені через UNICEF.