В мире началась вакцинация от коронавируса

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Эпидемию коронавируса в мире пытаются остановить, в частности, осуществляя массовую вакцинацию населения. Быстрее всего вакцина станет доступной в США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гонконге, а также в ряде стран Европы. Ожидается, что в этих кранах широкая вакцинация пройдет до конца 2021 года.

Однако Украина, похоже, будет в перечне самых бедных стран мира, которые получат широкий доступ к вакцинам только в 2023 году, если это вообще произойдет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием The Economist.

К такому выводу аналитики издания пришли, проанализировав соглашения о поставках вакцин, данные о возможностях их производства, доступности медработников и т. п.

По оценкам экспертов The Economist, по меньшей мере 85 стран мира получат широкий доступ к вакцинам в 2023 году. В основном речь идет о странах Африки.

Некоторые из этих стран — особенно бедные, с молодым демографическим профилем — могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь получила широкое распространение или если связанные с ней расходы окажутся слишком высокими, — подчеркивают эксперты.



Напомним, в Минздраве Украины недавно заявили, что наше государство получило 1, 2 млн новых ПЦР-тестов, которые были закуплены через UNICEF.