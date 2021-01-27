Дворец Путина. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n149586-kopiu-dvorca-putina-vossozdali-v-minecraft-foto-video.html

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«Дворец Путина», который представил в своем расследовании российский оппозиционер Алексей Навальний, энтузиасты воссоздали в известной игре Minecraft.

Копию «дворца» воспроизвели в масштабе 1:1. Об этом сообщает DW.





Сообщается, что игроки Minecraft воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Сооружение построено на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров. В частности, в копии «дворца Путина» есть бассейн, кальянная, спальня, театр, казино и склад грязи. Воссоздан и рельеф мыса Идокопас.









Напомним, ранее мы сообщали, что «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) — созданная недавно задержанным в России оппозиционером Алексеем Навальным организация, опубликовала расследование о расположенном у российского курортного города Геленджик на побережье Черного моря так называемом «дворце Путина» (он же резиденция на мысе Идокопаc).

«Дворец Путина» был построен в 2005—2010 годах. На его сооружение, по данным ФБК, была потрачена сумма в размере 100 млрд рублей (более 1 млрд долл. США). В ФБК эту резиденцию называют «самым охраняемым местом в России» и «самым большим путинским секретом». В ФБК утверждают, что в этом расследовании раскрыли схему финансирования строительства дворца. Также в расследовании показаны его интерьеры.