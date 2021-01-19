«Дворец Путина» расположен возле курортного города Геленджик, скриншот видео

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«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) — созданная недавно задержанным в России оппозиционером Алексеем Навальным организация, опубликовала расследование о расположенном у российского курортного города Геленджик на побережье Черного моря так называемом «дворце Путина» (он же резиденция на мысе Идокопаc).

«Дворец Путина» был построен в 2005—2010 годах. На его сооружение, по данным ФБК, была потрачена сумма в размере 100 млрд рублей (более 1 млрд долл. США).

В ФБК эту резиденцию называют «самым охраняемым местом в России» и «самым большим путинским секретом».

Фактически государство в государстве, — отмечают в ФБК.

В ФБК утверждают, что в этом расследовании раскрыли схему финансирования строительства дворца. Также в расследовании показаны его интерьеры.

Это расследование было опубликовано на следующие сутки после того, как суд отправил Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения из Германии, где оппозиционер лечился от последствий отравления.

По информации СМИ, Навальный запланировал сделать это расследование несколько месяцев назад, когда его еще даже не выписали из реанимации. Он решил выпустить его в день возвращения в Москву.