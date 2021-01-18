Навального задержали в РФ. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n149170-navalnogo-arestoval-rossiyskiy-sud-ukraina-i-mir-otreagirovali.html

Ракурс

Алексею Навальному, российскому оппозиционеру, которого 17 января задержали в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, избрали меру пресечения.

Суд заключил политика под стражу на 30 суток. Заседание суда прошло в отделении полиции, где Навальный провел прошлую ночь, адвокатов к нему допустили за минуту до заседания, а повестки им не дали. Навального арестовали до 15 февраля, поскольку МВД РФ просило арест на 30 суток. Политика обвиняют в нарушении условий испытательного срока. Об этом сообщает Telegram-канал «Лентач».

Между тем, Министерство иностранных дел Украины призвало освободить российского оппозиционера. В ведомстве подчеркнули, что планируют оспорить права РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.

Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавления свободы слова. Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в сфере прав человека, участником которых является Российская Федерация, — отметили в МИД Украины.

В Организации объединенных наций выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Навального. Москву призвали отпустить Навального и расследовать его отравление.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки резко осудил задержание, назвав это попыткой Кремля заставить своих критиков молчать. Министерство иностранных дел Франции распространило заявление об обеспокоенности ситуацией вокруг Навального. Требуют освобождения политика также Польша и Чехия. А страны Балтии пригрозили России санкциями.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также обратились к российским властям с призывом освободить Навального.

Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за ситуации с Навальным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «кризиса либеральной модели развития».

Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы считает целесообразным поднять вопрос «кейса Навального» в рамках обжалования полномочий России.