https://racurs.ua/n149169-22-moroza-i-snegopady-na-zapade-pogoda-na-19-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 19 января ожидается морозная, в западных регионах возможен снег. Температура воздуха днем прогнозируется ниже нуля, в Крыму температура достигнет отметки −11°.

Днем столбики термометров покажут от −7° до −15°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 январю будет морозной. Ночью воздух достигнет −20°, а днем температура будет держаться на уровне от −13° до −15° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая. Без осадков, ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −17° до −19°, а днем столбики термометра застынут на уровне −14°.

Погодные условия в Одессе будут морозными, осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит −17° мороза, а днем ​​воздух прогреется до −9°.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная, возможен небольшой снегопад. Температурные показатели будут следующими: ночью −18…- 20° мороза, а днем также −10…- 12° мороза.

Погода в Карпатах 19 января прогнозируется снежная, ожидаются морозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от −12° до −14° мороза, а днем температура достигнет −7° мороза по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 19 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.