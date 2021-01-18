Погода на 19 січня. Фото: Istock

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Погода в Україні 19 січня очікується морозна, у західних регіонах можливий сніг. Температура повітря вдень прогнозується нижче нуля, у Криму температура досягне позначки −11°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −7° до −15°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 січня буде морозною. Вночі повітря досягне −20°, а вдень температура триматиметься на рівні від −13° до −15° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується мінусова. Без опадів, вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −17° до −19°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −14°.

Погодні умови в Одесі будуть морозними, опадів не прогнозується. Температура повітря вночі сягне −17° морозу, а вдень повітря прогріється до −9°.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна, можливий невеликий снігопад. Температурні показники будуть такими: уночі −18…-20° морозу, а вдень також −10…-12° морозу.

Погода в Карпатах 19 січня прогнозується сніжна, очікуються морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −12° до −14° морозу, а вдень температура сягне −7° морозу за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 19 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.