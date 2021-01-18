У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149168-epidemiya-koronavirusu-chomu-choloviky-vajche-hvoriut-rozpoviv-genetyk.html

Ракурс

Чоловіки більше, ніж жінки, страждають від коронавірусної хвороби COVID-19.

Причина цього полягає в генетичних відмінностях. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український генетик Олександр Коляда.

Учений нагадує, що в жінок є дві Х-хромосоми, в той час як у чоловіків одна Х-хромосома та одна Y-хромосома.

У жінок одна з X-хромосом у клітинах вимикається, однак цей процес охоплює не всю хромосому і деякі її частини цього уникають.

На одну з таких ділянок хромосоми, яка частково уникає виключення, припадає білок ACE2, котрий коронавірус використовує для проникнення всередину клітин людини.

Тобто у чоловіків є одна копія гена, з білком якого пов’язується вірусу, а у жінок їх дві, — зазначає Коляда.

Оскільки у жінок копій цього гена дві, вони можуть відрізняться між собою, що ускладнює для вірусу завдання інфікування клітин організму, частина яких в такому разі може продовжувати справно функціонувати.

Жінки не рідше заражаються короною. Але трохи рідше страждають від ускладнень, — наголошує учений.

Ще однією причиною такої ситуації є «внесок» чоловічого гормону тестостерону у пригнічення імунітету.

Естроген же навпаки, судячи з усього, сприяє захисту від інфекційних хвороб, — зазначив Коляда.

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно виявили нову мутацію коронавірусу.