Мошенець назвала коронавірус біологічною зброєю. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n149155-sluga-moshenec-nazvala-koronavirus-biologichnou-zbroieu-video.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олена Мошенець заявила, що інфекція може бути одним із різновидів біологічної зброї.

Мушу констатувати, що холодна війна з погрожуванням ядерною зброєю переходить чи перейшла вже навіть до біологічної зброї. Це для мене найгірше. Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію, — сказала нардеп в ефірі телеканалу «НАШ».

На уточнювальне запитання, чи розглядає депутат коронавірус як різновид біологічної зброї, Мошенець відповіла ствердно.

Насправді ця зброя набагато гірша, ніж ядерна. Якщо ядерні боєголовки ми можемо порахувати — скільки їх, де і в яких країнах, то про те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон’юнктуру в майбутньому і подальші дії, тут сказати складніше. Коронавірус може бути гарним прикладом того, як це може бути. Навіть без ядерної зброї, — вважає нардеп.



Нагадаємо, член фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук заявив, що вакцини від коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смертей людей.

Він сумнівається у тому, що людям, які роблять щеплення публічно, вводять саме вакцину.