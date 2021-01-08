Шприци без голок та уколи через футболку — "слуга" Камельчук про вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n148759-shprycy-bez-golok-ta-ukoly-cherez-futbolku-sluga-kamelchuk-pro-vakcynaciu.html

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Січневий локдаун від Кабміну член провладної фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук назвав «додатковими мірами безпеки перед можливим бунтом».

Камельчук заявив, що вакцини від коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смертей людей, а ті, хто оскаржить в суді новий нокдаун, матимуть рацію і виграють справу.

На своїй сторінці у Facebook нардеп-«слуга» написав, що політики «демонструють нам псевдовакцинацію з шприцами без голок чи уколами через футболку», а «сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи, які спочатку заходять через лідерів думок».

Він сумнівається у тому, що людям, які роблять щеплення публічно, вводять саме вакцину.

Як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює! — написав нардеп.

Карантинні обмеження у світі нардеп назвав частиною тесту на те, як «реагуватиме суспільство на те, що йому навʼязують».

Це не перше контраверсійне публічне висловлювання Камельчука. У грудні 2020 року він назвав коронавірусну хворобу вигаданою і заявив про неефективність розроблених проти неї вакцин.

Згодом він пояснив, що мав на увазі стратегію вакцинації у світі, яка зобов’язує робити щеплення усім людям.

Камельчук також вважає, що іноземці за допомогою повій забирають енергію з України.