Шприцы без иглы и уколы через футболку — «слуга» Камельчук о вакцинации

https://racurs.ua/n148759-shpricy-bez-igly-i-ukoly-cherez-futbolku-sluga-kamelchuk-o-vakcinacii.html

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Январский локдаун от Кабмина член провластной фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «дополнительными мерами безопасности перед возможным бунтом».

Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей, а те, кто обжалует в суде новый нокдаун, будут правы.

На своей странице в Facebook нардеп-«слуга» написал, что политики «демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без иглы или уколами через футболку», а «сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи, которые сначала заходят через лидеров мнений».

Он сомневается в том, что людям, которые делают прививки публично, вводят именно вакцину.

Как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает! — написал нардеп.

Карантин в мире нардеп назвал частью теста на то, как будет «реагировать общество на то, что ему навязывают».

Это не первое разноплановое публичное высказывание Камельчук. В декабре 2020 года он назвал коронавирусную болезнь вымышленной и заявил о неэффективности разработанных против нее вакцин.

Впоследствии он объяснил, что имел в виду стратегию вакцинации в мире, обязывающую делать прививки всем людям.

Камельчук также считает, что иностранцы с помощью проституток забирают энергию из Украины.