Иран передал Украине летный планшет сбитого «Боинга»

Расследование катастрофы самолета МАУ в Иране. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n148758-iran-peredal-ukraine-letnyy-planshet-sbitogo-boinga.html

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Иран передал Украине планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном, в декабре 2020 года, сейчас его исследуют.

На данный момент в Украине продолжается криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов. Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

За год проведено больше 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады, — сообщила Венедиктова.

Она напомнила, что в рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

Генпрокурор рассказала, что на днях Украина получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана. На анализ этого документа и внесения замечаний Украине дали 60 дней.

Напомним, в день печальной годовщины сбитого в небе над Ираном рейса МАУ Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к авиакатастрофе.