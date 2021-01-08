Иран передал Украине летный планшет сбитого «Боинга»https://racurs.ua/n148758-iran-peredal-ukraine-letnyy-planshet-sbitogo-boinga.htmlРакурс
Иран передал Украине планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном, в декабре 2020 года, сейчас его исследуют.
На данный момент в Украине продолжается криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов. Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
За год проведено больше 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады, — сообщила Венедиктова.
Она напомнила, что в рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.
Генпрокурор рассказала, что на днях Украина получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана. На анализ этого документа и внесения замечаний Украине дали 60 дней.
Напомним, в день печальной годовщины сбитого в небе над Ираном рейса МАУ Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к авиакатастрофе.