Годовщина сбитого рейса МАУ — как Иран проводит расследование авиакатастрофы

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Ракурс

Самолет Boeing 737 перевозчика «Международные авиалинии Украины» разбился в Иране ровно год назад, 8 декабря 2020 года. Он выполнял рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через три минуты после взлета был сбит двумя зенитными ракетами, выпущенными из баз Корпуса стражей исламской революции.

Тогда погибли все 176 человек, находившихся на борту, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран. На борту были 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа.

В течение 2020 года Киев вел с Тегераном непростые переговоры. Стороны пытались согласовать размеры компенсации семьям погибших, выяснить технические обстоятельства катастрофы самолета и добиться наказания виновных в трагедии.

Накануне Нового года иранская сторона заявила, что готова выплатить по 150 тыс. долл. компенсации семьям погибших, одновременно эти цифры не согласовывались с правительствами стран, чьи граждане погибли в крушения.

31 декабря Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы Boeing 737.

Теперь у Киева есть 60 дней для внесения в этот отчет замечаний и предложений, после чего у Ирана будет еще месяц на его доработку. Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола в посольстве отметил, что виновники авиакатастрофы уже задержаны и привлечены к ответственности. Впрочем, известно, что Тегеран проводит уголовное розлидування авиакатастрофы по статьям, которые квалифицируют произошедшее как непреднамеренное убийство.

Наказание за это по иранскому законодательству предусматривает максимум три года заключения. Украина же, по словам прокуроров, требует расследовать эту катастрофу как особо тяжкое преступление за которое предусматривается пожизненное заключение.

Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв авиакатастрофы МАУ в одностороннем порядке. Об этом заявил 7 января спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Гудейл, сообщает CBC News.

Гудейл отметил, что окончательная сумма будет предметом переговоров между Ираном, Канадой и четырьмя другими странами, граждане которых были убиты.

Boeing 737 МАУ разбился в Иране вскоре после вылета из Тегерана утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли. Через несколько дней Иран официально признал, что самолет сбили силы ПВО этой страны.

Напомним, в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» членам экипажа сбитого самолета МАУ.