Річниця збитого рейсу МАУ — як Іран проводить розслідування авіакатастрофи

https://racurs.ua/ua/n148744-richnycya-zbytogo-reysu-mau-yak-iran-provodyt-rozsliduvannya-aviakatastrofy.html

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Літак Boeing 737 перевізника «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані рівно рік тому, 8 грудня 2020 року. Він виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, але приблизно через три хвилини після зльоту був збитий двома зенітними ракетами, випущеними з баз Корпусу вартових ісламської революції.

Тоді загинули всі 176 людей, які були на борту, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн. На борту були 11 громадян України — двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Впродовж 2020 року Київ вів з Тегераном непрості перемовини. Сторони намагалися узгодити розміри компенсації родинам загиблих, з’ясувати технічні обставини катастрофи літака і домогтися покарання винних у трагедії.

Напередодні Нового року іранська сторона заявила, що готова виплатити по 150 тис. дол. компенсації родинам загиблих, водночас ці цифри не узгоджувалися з урядами країн, чиї громадяни загинули в авіатрощі.

31 грудня Україна отримала від Ірану проект технічного звіту щодо обставин катастрофи Boeing 737.

Тепер Київ має 60 днів для внесення до цього звіту зауважень та пропозицій, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації.

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в амбасаді зазначив, що причетних до цієї авіакатастрофи вже затримано та притягнуто до відповідальності. Утім, відомо, що Тегеран проводить кримінальне розлідування авіакатастрофи за статтями, які кваліфікують подію як ненавмисне вбивство.

Покарання за це за іранським законодавством передбачає максимум три роки ув’язнення. Україна ж, за словами прокурорів, вимагає розслідувати цю катастрофу як особливо тяжкий злочин за який передбачається довічне ув’язнення.

Іран не має права пропонувати компенсацію сімʼям жертв авіакатастрофи МАУ в односторонньому порядку. Про це заявив спецрадник премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо Ральф Гудейл, повідомляє CBC News.

Гудейл зазначив, що остаточна сума буде предметом переговорів між Іраном, Канадою і чотирма іншими країнами, громадяни яких були вбиті.

Boeing 737 МАУ розбився в Ірані невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу, які були на борту літака, загинули. Через кілька днів Іран офіційно визнав, що літак збили сили ППО цієї країни.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» членам екіпажу збитого літака МАУ.