Локдаун в Україні — що закрили і дозволили з 8 січня, фото — РБК

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Жорсткіші карантинні обмеження запровадили в Україні з 8 січня по 24 січня. Їх передбачила урядова постанова від 9 грудня.

В Україні діятиме посилений протиепідемічний карантин. Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки і транспорт.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко напередодні пояснив, що актуальна статистика коронавірусу «не повинна вводити в оману», оскільки 6 січня у світі зареєстровано рекордну добову кількість випадків коронавірусної хвороби — 781 тис. 833, а навантаження на систему охорони здоров’я в Україні продовжує залишатись стабільно високим. На стаціонарному лікуванні перебуває 22 тис. 324 людини, щодня маємо біля 2,5 тис. нових госпіталізацій, 150−200 летальних випадків.

Він нагадав, що з середини січня в країні відбувається традиційне зростання кількості випадків грипу, а досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня, «показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів».

Отже, з 8 січня заборонено працювати:

кафе, барам, ресторанам (крім продажу навинос і доставки, а також закладів харчування в аеропортах); у готелях ресторани працюватимуть з 06.00 до 11.00 (крім замовлення їжі в номер);

торгово-розважальним центрам (крім продажу товарів першої необхідності);

установам культури (кінотеатрам, театрам), фітнес-залам, басейнам;

розважальним закладам і культурним установам (крім роботи історико-культурних заповідників; субʼєктів господарювання, повʼязаних із виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема кіно- і відеозйомками — за умови обмеження доступу до місця зйомки/знімального майданчика сторонніх осіб і використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу) респіраторів або захисних масок);

продовольчим і непродовольчим ринкам.

Також заборонено роботу навчальних закладів (крім дитячих садків) і проведення будь-яких масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, святкових та інших), крім офіційних спортивних заходів (без глядачів).

Уряд дозволив: