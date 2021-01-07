Зеленський. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148741-zavtrashniy-lokdaun-v-ukrayini-zelenskyy-vvajaie-mensh-jorstkym.html

Ракурс

Локдаун в Україні, який розпочнеться вже завтра, 8 січня, прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що цей карантин — пом’якшений, та не такий жорсткий, як весняний локдаун. Про це повідомляє прес-служба президента.

Він заявив, що під час локдауну працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, а саме: магазини, що продають харчові продукти, засоби гігієни та побутову хімію.

І хоча розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть навинос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги, — заявив Зеленський.



Зеленський додав, що цей карантин буде більш лояльним у порівняні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. За його словами, завдяки локдауну Україні збиває хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят, і паралельно прискорює отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун 2021, який очікується після свят, зроблять менш жорстким, ніж це було минулого року. Кабінет міністрів дозволив під час локдауну з 8 по 24 січня продавати побутову хімію та друковану пресу в крамницях. До цього такі товари можна було купити лише через доставку.