Локдаун у Києві “закриє” усі новорічні локації — повний перелік обмежень з 8 січня

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Локдаун у Києві «закриє" усі новорічні локації — з 00.00 8 січня до опівночі 25 січня у столиці діятиме низка додаткових заборон, запроваджених урядом через пандемію коронавірусу.

Із 00.00 8 січня до 00.00 25 січня у Києві, як і в усій країні, починає діяти низка додаткових обмежень. На виконання постанови Кабінету міністрів № 1236, у Київській міськдержадміністрації підписано та оприлюднено протокол № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Новорічні локації у Києві припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

Також у цей період обмежать діяльність закладів культури, розважальних закладів, навчальних закладів, закладів розміщення, роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів. Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою.

Також чиновники нагадують, що заборонено:

перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих масок;

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів та обмежень здійснюватимуть Національна поліція, Держпродспоживслужба та «Муніципальна охорона».

5 січня Кабмін у терміновому порядку змінив постанову про локдаун у січні, дозволивши супермаркетам продавати у період обмежень побутову хімію та пресу.