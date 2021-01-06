«Динамо» залишилося без італійського тренера та оприлюднило плани на січень, фото — ФК Динамо

https://racurs.ua/ua/n148696-dynamo-zalyshylosya-bez-italiyskogo-trenera-ta-opryludnylo-plany-na-sichen.html

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«Динамо» залишилося без асистента головного тренера з фізпідготовки. Дієго Лонго домовився з клубом про розірвання контракту.

Тренер аргументував бажання піти з «Динамо» через сімейні обставини, повідомляє клубний сайт.

44-річний італієць працював у «Динамо» з літа 2020 року, його запросив до Києва на трирічний контракт головний тренер Мірча Луческу.

Лонго пояснив італійським ЗМІ, що перебував на клубній базі 24 години на добу, а його сім’я живе в Італії.

Київський клуб виходить із зимової відпустки у понеділок, 11 січня. Футболісти здадуть ПЛР-тести на COVID-19 і пройдуть комплексне медобстеження.

Згодом команда займатиметься на клубній базі в Кончі-Заспі, а 15 січня вилетить на перший міжсезонний тренувальний збір в ОАЕ. Луческу візьме в Емірати й частину молодіжної команди.

Там «Динамо» зіграє декілька матчів, два з яких вже затверджені. 18 січня кияни зіграють з «Легією» (Варшава), чемпіоном Польщі, а 21 січня з чемпіоном Білорусі солігорським «Шахтарем».

25 січня «Динамо» повернеться до Києва й отримає кілька вихідних. Другий збір стартує 29 січня, він відбудеться у Туреччині.

Нагадаємо, що кияни пробилися у раунд плей-офф Ліги Європи і 18 та 25 лютого зіграють в 1/16 фіналу з бельгійським «Брюгге».