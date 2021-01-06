«Динамо» осталось без итальянского тренера и обнародовало планы на январь, фото — ФК "Динамо"

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Ракурс

«Динамо» осталось без ассистента главного тренера по физподготовке. Диего Лонго договорился с клубом о расторжении контракта.

Тренер аргументировал желание уйти из «Динамо» семейными обстоятельствами, сообщает клубный сайт.

44-летний итальянец работал в «Динамо» с лета 2020 года, его пригласил в Киев на трехлетний контракт главный тренер Мирча Луческу.

Лонго объяснил итальянским СМИ, что находился на клубной базе 24 часа в сутки, а его семья живет в Италии.

Киевский клуб выходит из зимнего отпуска в понедельник, 11 января. Футболисты сдадут ПЦР-тесты на COVID-19 и пройдут комплексное медобследование.

Впоследствии команда будет заниматься на клубной базе в Конча-Заспе, а 15 января вылетит на первый межсезонный тренировочный сбор в ОАЭ. Луческу возьмет в Эмираты и часть молодежной команды.

Там «Динамо» сыграет несколько матчей, два из которых уже утверждены. 18 января киевляне сыграют с «Легией» (Варшава), чемпионом Польши, а 21 января с чемпионом Беларуси солигорским «Шахтером».

25 января «Динамо» вернется в Киев и получит несколько выходных. Второй сбор стартует 29 января, он состоится в Турции.

Напомним, что киевляне пробились в плей-офф Лиги Европы и 18/25 февраля сыграют в 1/16 финала с бельгийским «Брюгге».