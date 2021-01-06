Локдаун в Киеве «закроет» все новогодние локации — полный перечень ограничений с 8 января — карантин в Киеве

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Локдаун в Киеве «закроет» все новогодние локации — с 00.00 8 января до полуночи 25 января в столице будет действовать ряд дополнительных запретов, введенных правительством из-за пандемии коронавируса.

С 00.00 8 января до 00.00 25 января в Киеве, как и во всей стране, начинает действовать ряд дополнительных ограничений. Во исполнение постановления Кабинета министров № 1236, в Киевской горгосадминистрации подписан и обнародован протокол № 74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении на сайте КГГА.

Новогодние локации в Киеве прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Также в этот период ограничат деятельность учреждений культуры, развлекательных заведений, учебных заведений, заведений размещения, работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Кафе будут работать только на вынос или с доставкой.

Также чиновники напоминают, что запрещено:

находиться в общественных местах, транспорте без масок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий и ограничений будет осуществлять Национальная полиция, Госпотребслужба и «Муниципальная охрана».

5 января Кабмин в срочном порядке изменил постановление о локдауне в январе, разрешив супермаркетам продавать в период ограничений бытовую химию и прессу.