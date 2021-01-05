Локдаун 2021 — правительство разрешило продавать ряд товаров в магазинахhttps://racurs.ua/n148679-lokdaun-2021-pravitelstvo-razreshilo-prodavat-ryad-tovarov-v-magazinah.htmlРакурс
Локдаун 2021, который ожидается после праздников, сделают менее жестким, чем это было в прошлом году. абинет министров разрешил во время локдауна с 8 по 24 января продавать бытовую химию и печатную прессу в магазинах.
До этого такие товары можно было купить только через доставку. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, никаких решений по поводу изменения дат локдауна Кабинет министров не принимал. Таким образом, во время локдауна в 2021 году в магазинах можно будет приобрести следующие продукты:
- пищевые продукты;
- лекарства;
- медицинские изделия;
- средства гигиены;
- средства связи;
- ветеринарные препараты;
- корма;
- семяна;
- средства защиты растений;
- бытовую химию;
- печатную прессу.
Торговля другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов. Отметим, что жесткий карантин в Украине продлится 17 дней — с 8 по 24 января 2021 года. Его вводят, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал на заседании правительства 5 января уточнить перечень запрещенных к продаже товаров при жестком карантине. Он опроверг информация о запрете «всего, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений».