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Ракурс
Локдаун. Фото: Istock

Локдаун 2021 — правительство разрешило продавать ряд товаров в магазинах

5 янв 2021, 21:32
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Локдаун 2021, который ожидается после праздников, сделают менее жестким, чем это было в прошлом году. абинет министров разрешил во время локдауна с 8 по 24 января продавать бытовую химию и печатную прессу в магазинах.

До этого такие товары можно было купить только через доставку. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, никаких решений по поводу изменения дат локдауна Кабинет министров не принимал. Таким образом, во время локдауна в 2021 году в магазинах можно будет приобрести следующие продукты:


  • пищевые продукты;
  • лекарства;
  • медицинские изделия;
  • средства гигиены;
  • средства связи;
  • ветеринарные препараты;
  • корма;
  • семяна;
  • средства защиты растений;
  • бытовую химию;
  • печатную прессу.

Торговля другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов. Отметим, что жесткий карантин в Украине продлится 17 дней — с 8 по 24 января 2021 года. Его вводят, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал на заседании правительства 5 января уточнить перечень запрещенных к продаже товаров при жестком карантине. Он опроверг информация о запрете «всего, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений».

Источник: Ракурс


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