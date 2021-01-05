Изменения в постановление о январском локдауне рассмотрит Кабмин, фото — Укринформ

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Локдаун в январе может изменить свои условия. 6 января правительство рассмотрит изменения в постановление о январском карантине.

Пресс-секретарь главного санитарного врача Виктора Ляшко сообщила, что на заседании Кабмина рассмотрят изменения в постановление Кабинета министров № 1236 о введении локдауна с 8 по 24 января.

По результатам заседания станет ясно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауну или изменении его условий, — цитирует пресс-секретаря телеграм-канал «Страна».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе или смягчении локдауна. Власть якобы рассматривает возможность перенести даты нового жесткого карантина, сократить его продолжительность или смягчить условия.

В чате президентской фракции «Слуга народа» ведется бурная дискуссия о введении локдауна 8 января. Часть нардепов предлагают или его отсрочить, или отменить, поскольку им непонятна логика действий правительства.

Напомним, что локдаун в Украине планируют ввести с 8 по 24 января. На утреннем брифинге 5 января министр Максим Степанов сообщил, что на Кабмине планируют изменить постановление, чтобы разрешить продажу части непродовольственных товаров в супермаркетах.

Отметим, что крайний срок принятия решения об отмене локдауна с 8 января истекает именно 6 января, в заключительный рабочий день перед праздниками.

Несмотря на улучшение статистики коронавируса с 8 по 24 января локдаун введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни и гриппа после новогодних праздников.

Правительство запрещает во время локдауна посещать учебные заведения, кроме детсадов, работу кафе, баров и ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку, кинотеатров и театров, ТРЦ, кроме работы продуктовых магазинов, аптек в торговых центрах.