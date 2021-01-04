В супермаркетах запретят продажу некоторых товаров с 8 января, фото — Дебет-Кредит

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На период январского локдауна (8−24 января) супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Запрещена будет продажа всего, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

Другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

Чтобы выполнить постановление Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы на территории, либо запрещать продажу при расчете на кассе.

На запреты уже отреагировала Американская торговая палата в Украине. Она призвала Кабмин пересмотреть правила локдауна.

Такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах, — говорится в заявлении палаты.

Напомним, что в январе в Украине продлится жесткий карантин, а до 28 февраля Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны.

Несмотря на улучшение статистики коронавируса с 8 по 24 января локдаун введут, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни и гриппа после новогодних праздников.

Правительство запрещает во время локдауна посещать учебные заведения, кроме детсадов, работу кафе, баров и ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку, кинотеатров и театров, ТРЦ, кроме работы продуктовых магазинов, аптек в торговых центрах.