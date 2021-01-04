З 8 січня в супермаркетах заборонять продаж деяких товарів, фото — Дебет-Кредит

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Ракурс

На період січневого локдауну (8−24 січня) супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного попиту.

Забороненим буде продаж всього, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.

Інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

Щоб виконати постанову Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи на території, або забороняти продаж при розрахунку на касі.

На заборони вже відреагувала Американська торгова палата в Україні. Вона закликала Кабмін переглянути правила локдауну.

Таке рішення не тільки є прямим обмеженням прав споживачів в придбанні необхідної продукції, а й потенційно призводити до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах, — йдеться у заяві палати.

Нагадаємо, що у січні в Україні триватиме жорсткий карантин, а до 28 лютого Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони.

Попри поліпшення статистики коронавірусу з 8 по 24 січня локдаун запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби і грипу після новорічних свят.

Уряд забороняє під час локдауну: відвідувати заклади освіти, крім дитсадків, роботу кафе, барів і ресторанів, крім роботи на виніс та на доставку, кінотеатрів і театрів, ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах.