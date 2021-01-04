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З 8 січня в супермаркетах заборонять продаж деяких товарів, фото — Дебет-Кредит
В супермаркетах заборонять продаж деяких товарів з 8 січняhttps://racurs.ua/ua/n148609-v-supermarketah-zaboronyat-prodaj-deyakyh-tovariv-z-8-sichnya.htmlРакурс
На період січневого локдауну (8−24 січня) супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного попиту.
Забороненим буде продаж всього, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.
Інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.
Щоб виконати постанову Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи на території, або забороняти продаж при розрахунку на касі.
На заборони вже відреагувала Американська торгова палата в Україні. Вона закликала Кабмін переглянути правила локдауну.
Таке рішення не тільки є прямим обмеженням прав споживачів в придбанні необхідної продукції, а й потенційно призводити до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах, — йдеться у заяві палати.
Нагадаємо, що у січні в Україні триватиме жорсткий карантин, а до 28 лютого Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони.
Попри поліпшення статистики коронавірусу з 8 по 24 січня локдаун запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби і грипу після новорічних свят.
Уряд забороняє під час локдауну: відвідувати заклади освіти, крім дитсадків, роботу кафе, барів і ресторанів, крім роботи на виніс та на доставку, кінотеатрів і театрів, ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах.
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