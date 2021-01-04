Україна планує підтверджувати «документи», видані на Донбасі. Фото: novyny.24

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжується. Україна планує запровадити процедуру конвалідації для «документів» з окупованих територій.

Конвалідація — це судова процедура, яка передбачає врахування «документів» окупаційних адміністрацій для встановлення цих фактів. Підкреслюю, що саме врахування, а не визнання, — повідомив в інтерв’ю виданню «Право України» віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков.

Він запевнив, що ні сьогодні, ні надалі не йдеться про те, щоб визнавати так звані документи, видані українцям окупантами.

Для тимчасово окупованих населених пунктів пропонується зробити невеликий перелік можливих для конвалідації угод, натомість для неокупованих — значно розширити й здійснювати за іншою процедурою.

Міністр також наголосив, що конвалідація може бути проведена по окремих операціях, здійснених на території Донбасу.

Наприклад, за односторонніми угодами, стосовно яких в законі міститься вимога нотаріального посвідчення, і які завірені так званими адміністраціями в ОРДЛО.

Крім того, конвалідацію можуть здійснити за документами, які підтверджують факт народження або смерті особи, укладення шлюбу на непідконтрольному Донбасі.

За нашою ідеєю, односторонні угоди, за яким у законі міститься вимога нотаріального посвідчення, можуть бути визнані судом дійсними в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України. За умови, що вони були посвідчені нотаріусами, чиї повноваження визнані окупаційними адміністраціями РФ, — наголосив Резніков.

Він зауважив, що Україна хоче, щоб правочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, могли визнаватися дійсними за процедурою перегляду та підтвердження.

За багато років окупації в мешканців Донбасу накопичились юридичні проблеми з тим, що українська влада не визнає «документів» окупаційних адміністрацій, зазначив міністр.

Зараз існує лише процедура щодо встановлення фактів про народження або смерть людини на тимчасово окупованих територіях. Так звані документи окупантів не визнає ніхто у світі, навіть Росія.