Нардепів-прогульників року визначив КВУ

https://racurs.ua/ua/n148607-nardepiv-progulnykiv-roku-vyznachyv-kvu.html

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Нардепи з парламентської групи «За майбутнє" визнані найбільшими прогульниками року. Такі результати оприлюднив Комітет виборців України, проаналізувавши відвідування фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради у 2020 році.

Лідерами з відвідування засідань Ради стали «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Про це інформує прес-служба КВУ.

За даними КВУ головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє". В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи — 46%, — йдеться в повідомленні.

Також низькі показники реєстрації у депутатів ОПЗЖ, зокрема, у середньому на засіданнях парламенту реєструвалися 53% депутатів проросійської політсили. У депутатів ВО «Батьківщини» показники відвідування на рівні 56%.

Вищі результати відвідування засідань Ради у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». В середньому на засідання приходили 67% депутатів «Голосу».

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» та 72% депутатів «Слуги народу», — зазначили у КВУ.

Нагадаємо, у 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об'єктивно вплинула пандемія коронавірусу. Проте депутати ЄС та «Слуги народу» торік були лідерами за відвідуванням парламенту впродовж 10 з 12 місяців. Натомість депутати групи «За майбутнє" виявилися головними прогульниками впродовж восьми місяців року.