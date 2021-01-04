Нардепов-прогульщиков года назвал КИУ

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Ракурс

Нардепы из парламентской группы «За будущее» признаны прогульщиками года. Такие результаты обнародовал Комитет избирателей Украины, проанализировав посещение фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в 2020 году.

Лидерами по посещаемости заседаний Рады признаны «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По данным КИУ, главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы «За будущее». В среднем в течение года на пленарные заседания приходила лишь половина депутатов группы — 46%, — говорится в сообщении.

Также низкие показатели регистрации у депутатов ОПЗЖ, в частности, в среднем на заседаниях парламента регистрировались 53% депутатов пророссийской политсилы. У депутатов ВО «Батькивщина» показатели посещения на уровне 56%.

Высокие результаты посещения заседаний Рады у депутатов группы «Доверие» и фракции «Голос». В среднем на заседание приходили 67% депутатов «Голоса».

Лидерами по посещениям Рады в течение 2020 года стали народные депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР были зарегистрированы 71% депутатов «Европейской солидарности» и 72% депутатов «Слуги народа», — отметили в КИУ.

Напомним, в 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла эпидемия коронавируса. Однако депутаты ЕС и «Слуги народа» в прошлом году были лидерами по посещаемости парламента в течение 10 из 12 месяцев. В свою очередь, депутаты группы «За будущее» оказались главными прогульщиками в течение восьми месяцев.