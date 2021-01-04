Защита Антоненко изучит «пленки КГБ» Беларуси об убийстве Шеремета

https://racurs.ua/n148606-zaschita-antonenko-izuchit-plenki-kgb-belarusi-ob-ubiystve-sheremeta.html

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Адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко Станислав Кулик рассказал, что сейчас сторона защиты изучает обнародованные аудиозаписи разговоров представителей КГБ Беларуси, в которых упоминается о намерениях подорвать журналиста.

Я еще не смотрел запись этого разговора, не было времени проанализировать глубоко. Будем ли использовать — мы еще не знаем, потому что не разобрались в этом. В любом случае, если действительно такой факт был, то для того, чтобы что-то использовать, надо достать оригинал этой записи, — пояснил Кулик в комментарии «Суспільному».

Он напомнил, что в информационную эпоху все «может быть подделано и сфальсифицировано». Кроме этого, Кулик отметил необходимость идентифицировать лиц, голоса которых присутствуют на записи.

Нам следует сначала проанализировать, какая там именно информация, можно ли точно идентифицировать лиц, присущих на записи, а потом уже пытаться предоставлять это правоохранительным органам или суду, — сообщил адвокат.

Также он отметил, что изучить записи должны и правоохранители.

Это вопрос к правоохранительным органам. Мы как защита заинтересованы и будем изучать это и, возможно, будем использовать, если там действительно будет что-то полезное. Прежде всего, это должны использовать и разрабатывать правоохранительные органы, — резюмировал Кулик.

Напомним, ранее сегодня на обнародование аудиозаписей разговоров чиновников КГБ Беларуси о планировании убийства журналиста Павла Шеремета отреагировала одна из подозреваемых врач и волонтер Юлия Кузьменко. Она предупредила о «скандале» в случае попытки пришить подозреваемым, помимо «величия арийской расы» еще и сотрудничество с враждебными спецслужбами.