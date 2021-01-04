Кузьменко отреагировала на «пленки КГБ» в деле Шеремета предупреждением для Авакова

https://racurs.ua/n148601-kuzmenko-otreagirovala-na-plenki-kgb-v-dele-sheremeta-preduprejdeniem-dlya-avakova.html

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На обнародование аудиозаписей разговоров чиновников КГБ Беларуси об убийстве журналиста Павла Шеремета отреагировала одна из подозреваемых врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Предупреждаю. Если нам после «величия арийской расы» попытаются приписать сотрудничество с вражескими спецслужбами, то будет скандал, — написала в Фейсбуке 4 января Кузьменко.

Также она напомнила, что Павла Шеремета убили в годовщину первой инаугурации Лукашенко, которая состоялась 20 июля 1994 года.

Кроме этого, на появление новых доказательств по делу об убийстве журналиста начали активно реагировать пользователи соцсетей, размышляя, каким образом глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков «пришьет» КГБ к Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Пазл сложился. У Андрея Антоненко дома во время обыска нашли картофель. Бульбу. Поэтому очевидные параллели Рифмастер-Бульба-Беларусь-Бацька, — иронизирует юрист Леонид Маслов.

Напомним, журналист «Украинской правды» и «Радио Вести» Павел Шеремет погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года. 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили о задержании трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтерки Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь. Следствие считает, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко. 25 августа суд взялся за дело Шеремета. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 января брюссельское издание EUObserver обнародовало аудиозаписи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008—2012 годах Вадима Зайцева, которые передал СМИ старший лейтенант Игорь Макар — экс-замкомандира боевой группы антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Беларуси «Алмаз». На этих записях по приказу Александра Лукашенко представители КГБ страны обсуждали возможность устранения политических оппонентов диктатора, а также намеревались показательно использовать взрывчатку против журналиста Шеремета.