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Россия способна атаковать Херсонщину для возврата воды в Крым, фото — НТВ

Россия способна атаковать Херсонщину для возврата воды в Крым — разведка

4 янв 2021, 13:28
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Российская Федерация способна атаковать Херсонскую область для возврата воды в Крым. Так считают эксперты Службы внешней разведки Украины.

В докладе СВР говорится, что потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом «осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала».

Россия способна атаковать Херсонщину для возврата воды в Крым, данные — СВР

Этот маневр россияне способны осуществить, например, во время учений в оккупированном Крыму.

По мнению экспертов СВР, полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия.

С 2016 года активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия вблизи Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»). Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ.


Агрессия России с последующим захватом украинских территорий, по мнению экспертов СВР, может быть обусловлена ​​следующими факторами:

  • необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем;
  • потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма;
  • концентрация внимания международных партнеров Украины исключительно на собственных внутренних проблемах.

Напомним, до оккупации Украины обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Источник: Ракурс


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