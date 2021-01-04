Росія здатна атакувати Херсонщину для повернення води у Крим — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n148600-rosiya-zdatna-atakuvaty-hersonschynu-dlya-povernennya-vody-u-krym-rozvidka.htmlРакурс
Російська Федерація здатна атакувати Херсонську область для повернення води у Крим. Так вважають експерти Служби зовнішньої розвідки України.
У доповіді СЗР йдеться про те, що потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом «здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу».
Цей маневр росіяни здатні здійснити, наприклад, під час навчань в окупованому Криму.
На думку експертів СЗР, півострів уже перетворений Росією на суцільну військову базу з готовою інфраструктурою для зберігання ядерної зброї. З 2016 року активно відновлюється радянська інфраструктура зберігання й експлуатації ядерної зброї поблизу Феодосії (об'єкт «Феодосія-13») та Балаклави («Сопка»). Під військові цілі орієнтований і розвиток транспортної інфраструктури півострова, а також її інтеграція до єдиної транспортної системи РФ.
Агресія Росії з подальшим захопленням українських територій, на думку експертів СЗР, може бути обумовлена такими факторами:
- необхідність відвернути увагу від ряду внутрішніх російських проблем;
- потреба вирішити соціально-економічні проблеми тимчасово окупованого Криму;
- концентрація уваги міжнародних партнерів України виключно на власних внутрішніх проблемах.
Нагадаємо, до окупації України забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб Криму в прісній воді.