Росія здатна атакувати Херсонщину для повернення води у Крим, фото — НТБ

https://racurs.ua/ua/n148600-rosiya-zdatna-atakuvaty-hersonschynu-dlya-povernennya-vody-u-krym-rozvidka.html

Ракурс

Російська Федерація здатна атакувати Херсонську область для повернення води у Крим. Так вважають експерти Служби зовнішньої розвідки України.

У доповіді СЗР йдеться про те, що потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом «здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу».

Цей маневр росіяни здатні здійснити, наприклад, під час навчань в окупованому Криму.

На думку експертів СЗР, півострів уже перетворений Росією на суцільну військову базу з готовою інфраструктурою для зберігання ядерної зброї. З 2016 року активно відновлюється радянська інфраструктура зберігання й експлуатації ядерної зброї поблизу Феодосії (об'єкт «Феодосія-13») та Балаклави («Сопка»). Під військові цілі орієнтований і розвиток транспортної інфраструктури півострова, а також її інтеграція до єдиної транспортної системи РФ.

Агресія Росії з подальшим захопленням українських територій, на думку експертів СЗР, може бути обумовлена ​​такими факторами:

необхідність відвернути увагу від ряду внутрішніх російських проблем;

потреба вирішити соціально-економічні проблеми тимчасово окупованого Криму;

концентрація уваги міжнародних партнерів України виключно на власних внутрішніх проблемах.

Нагадаємо, до окупації України забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб Криму в прісній воді.